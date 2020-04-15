Киев, , 23:51 — REGNUM В Святошинском районе Киева неизвестные ограбили банкомат, заявили 15 апреля в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Известно, что три злоумышленника зарисовали краской камеры, взорвали банкомат, забрали кассеты с деньгами и исчезли.

«В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции, которые изымают оттуда вещественные доказательства», — сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное преступление произошло в Харькове. Добычей преступников стали почти 2 млн гривен ($70 тыс.), однако полицейским удалось проследить передвижение подозреваемых и задержать их.

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