Киев, 15 апреля 2020, 23:51 — REGNUM В Святошинском районе Киева неизвестные ограбили банкомат, заявили 15 апреля в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Известно, что три злоумышленника зарисовали краской камеры, взорвали банкомат, забрали кассеты с деньгами и исчезли.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичное преступление произошло в Харькове. Добычей преступников стали почти 2 млн гривен ($70 тыс.), однако полицейским удалось проследить передвижение подозреваемых и задержать их.
Читайте также: Неизвестные взорвали банкомат на Украине