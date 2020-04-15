Москва, , 22:19 — REGNUM Мужчина, устроивший стрельбу в квартире жилого дома, был задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Информация о конфликте со стрельбой, возникшем между двумя жильцами многоквартирного дома на улице Окской, поступила в полицию вечером 15 апреля. По предварительным данным, у двух мужчин в ходе распития алкогольных напитков возник конфликт, после чего хозяин квартиры выстрелили в ногу оппоненту из охотничьего ружья. Пострадавший был госпитализирован.

После стрельбы мужчина забаррикадировался в своей квартире и сделал ещё несколько выстрелов из окна дома, после чего выбросил ружьё. Для задержания нарушителя был привлечен Специальный отряд быстрого реагирования. После уговоров мужчина сдался в руки сотрудников полиции.

В настоящее время задержанного доставили в территориальный отдел МВД для дальнейших разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, начатой следователями по факту стрельбы в жилом доме города Москвы.

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