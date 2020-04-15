Москва, , 22:08 — REGNUM Проверку проводят следователи по факту стрельбы в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом 15 апреля сообщила официальный представитель столичного главка следственного управления Следственного комитета по городу Юлия Иванова.

По предварительным данным, инцидент произошёл вечером 15 апреля в квартире жилого дома на улице Окской. Между жильцами дома в ходе совместного распития алкогольных напитков произошёл конфликт.

Один из участников конфликта выстрелил из охотничьего ружья в ногу своего соседа. На место ЧП прибыли сотрудники полиции и медики. Пострадавший был госпитализирован.

В настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе по сотрудникам полиции, которую устроил один из жильцов коммунальной квартиры на юго-западе Москвы.

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