Первоуральск, Свердловская область, , 22:42 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) завели уголовное дело на участкового Рушана Карамова в связи с гибелью женщины у здания суда. Об этом сообщает защита Карамова.

Как передаёт «КП-Урал», участкового подозревают в превышении должностных полномочий и в халатности, приведших к причинению тяжких последствий.

По версии следствия, участковый знал о конфликте между женщиной и её гражданским мужем, но ничего не предпринял, чтобы не допустить трагедии. Однако защита Карамова утверждает, что он ранее пытался завести уголовное дело на мужчину по статье «Угроза убийства», однако из-за позиции прокуратуры Первоуральска производству не был дан ход.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство женщины произошло 18 марта 2020 года. По версии следствия, гражданский муж убил жену прямо у здания суда.

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