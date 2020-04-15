Задар, Хорватия, , 21:27 — REGNUM Новое оборудование для беспроводного интернета, думая что устройства как-то связаны с распространением коронавируса, уничтожили вандалы в хорватском муниципалитете Бибинье недалеко от Задара. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В муниципалитете уточнили, что оборудование было установлено в рамках программы Wifi4EU для раздачи бесплатного интернета в оживлённых общественных местах. Проект профинансировал Евросоюз, выделив на оборудование 15 тысяч евро. Средствами связи оснастили здания местного Дома культуры, муниципалитета и спортивного комплекса в Бибинье.

Злоумышленники поддались слухам, что пандемия коронавируса как-то связана с технологией мобильной связи пятого поколения, а власти в Бибинье установили втайне от жителей устройства для распространения сигнала 5G В муниципалитете уточнили, что всё оборудование было установлено ещё в феврале текущего года, но власти посчитали неуместным хвалиться этим на фоне надвигающейся угрозы эпидемии и отмены всех массовых мероприятий.

В муниципалитете возмутились тем, что в сложный для страны период находятся граждане, распускающие ложные слухи и будоражащие общественность и выразили надежду на то, что вандалы будут установлены и наказаны в соответствии с законом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге нескольких вышек сотовой связи пятого поколения 5G в Нидерландах.

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