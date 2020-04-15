Киев, 15 апреля 2020, 22:32 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Украины задержали посылки, в которых находились два топора времён Киевской Руси и аланский меч, сообщила пресс-служба Киевской таможни.
Предметы старины обозначались в декларации как «реплики для настенного декора» и направлялись в Германию и Великобританию.
Эксперты полагают, что подобные мечи изготавливались
На отправителей были составлены протоколы о взыскании штрафа в размере 100% от стоимости незадекларированных товаров.
Артефакты передали Национальному музею истории, который определит их ценность и возможное происхождение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области пограничники обнаружили трубу, по которой из Приднестровья на Украину незаконно переправляли спирт.
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