Киев, , 22:32 — REGNUM Сотрудники таможенной службы Украины задержали посылки, в которых находились два топора времён Киевской Руси и аланский меч, сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Предметы старины обозначались в декларации как «реплики для настенного декора» и направлялись в Германию и Великобританию.

Эксперты полагают, что подобные мечи изготавливались в IV—V веках, а топоры — в X—XIII веках.

На отправителей были составлены протоколы о взыскании штрафа в размере 100% от стоимости незадекларированных товаров.

Артефакты передали Национальному музею истории, который определит их ценность и возможное происхождение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области пограничники обнаружили трубу, по которой из Приднестровья на Украину незаконно переправляли спирт.

Читайте также: На юге Украины обнаружили незаконный «спиртопровод»