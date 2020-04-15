Донецк, , 21:06 — REGNUM За первый квартал 2020 года число нарушений режима прекращения огня в Донбассе снизилось на 25% в сравнении с первым кварталом 2019 года, заявили 15 апреля в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«СММ наблюдала на 25% меньше нарушений режима прекращения огня за первые три месяца 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СММ ОБСЕ вывела часть своих сотрудников, находившихся на территории ДНР и ЛНР. Причиной данного решения стала ситуация вокруг коронавируса в регионе.

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