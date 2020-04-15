Париж, , 20:02 — REGNUM Два человека погибли, пятеро пострадали в результате крушения военного вертолёта на юго-западе Франции. Об этом 15 апреля сообщает издание Sud Ouest.

ЧП произошло около 16:30 (18:30 мск) в департаменте Верхние Пиренеи в коммуне Буй-Девант. На борту вертолёта находилось семь человек.

Префектура департамента подтвердила информацию о гибели двух человек и пятерых пострадавших в результате крушения вертолёта. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Министерство обороны подтвердило информацию о погибших, но уточнило, что речь идёт о жёсткой посадке. По предварительным данным, вертолёт был мобилизован для нужд медиков и использовался, в том числе, для транспортировки пациентов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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