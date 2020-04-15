Париж, , 19:52 — REGNUM На территории пригорода Парижа Сена-Сен-Дени мужчина напал с ножом на полицейского, сообщает 15 апреля интернет-портал France Info.

В парке коммуны Ля-Курнев неизвестный напал на полицейский патруль с ножом 30-сантиметровой длины.

Сотрудник полиции открыл огонь из табельного оружия. Получив несколько пуль в голову и в живот, нападавший скончался на месте.

Личность злоумышленника пока не установлена, причины его поступка пока не выяснены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов