Верхнеуслонский район, Татария, , 19:52 — REGNUM В Татарии директор одной из спортивных школ Верхнеуслонского района подозревается в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает СКР РТ.

Как выяснилось, с октября 2018 года по июль 2019 года 58-летний мужчина незаконно издавал приказы о собственном премировании. Всего директор спортшколы издал 6 приказов. Им причинен ущерб на сумму 41,5 тыс. рублей. Мужчина вину признал частично.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии уголовное дело на бывшего директора школы-интерната Лаишевского района направлено в суд. Злоумышленница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, в служебном подлоге и мошенничестве.

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