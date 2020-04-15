Махачкала, , 19:29 — REGNUM Авария с участием двух легковых машин произошла в Левашинском районе Дагестана. В результате происшествия погибли пять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России по республике.

Столкновение автомобилей «ВАЗ-2110» и «Lada Priora» произошло 15 апреля около 17:30 между селами Урма и Кулецма. Погибли пять человек, еще один пострадавший доставлен в районную больницу. Детали происшествия выясняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 9 апреля в Дагестане при столкновении двух легковых автомобилей «ВАЗ-2115» и Hyundai погибли три человека, в том числе оба водителя. Еще двое участников аварии попали в больницу.