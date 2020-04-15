Иерусалим, , 19:52 — REGNUM Израильское министерство здравоохранения предупреждает о вспышке COVID-19 в арабских городах на севере страны, сообщает Times of Israel.

Так, в Дейр-аль-Асаде, по сообщению ведомства, при населении около 12 000 человек зарегистрировано 23 подтвержденных случая заболевания, что считается высоким числом. В соседних городах Нахф, Бийна и Мажд-эль-Курум зафиксировано еще восемь случаев. Чиновники полагают, что потенциально подвержены воздействию коронавируса сотни жителей этих городов. Минздрав призывает жителей Дейр-аль-Асада и окрестностей оставаться в своих домах и соблюдать инструкции по изоляции и социальному дистанцированию.

Число подтвержденных случаев заражения в Израиле превысило 12 тысяч. В ряде арабских районов люди жалуются на невозможность пройти тестирование, для решения этой проблемы власти намерены открыть мобильные станции тестирования.