Санкт-Петербург, , 19:14 — REGNUM В Московском районе Санкт-Петербурга из-за ДТП автомобиль вылетел на остановку и сбил пешехода. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ДТП произошло в среду около 18:00 мск на пересечении Московского проспекта и улицы Благодатной. 33-летний водитель за рулем Mitsubishi Lancer совершил касательное столкновение с минивэном Hyundai Starex, за рулем которого был 40-летний водитель. От удара иномарка выехала на трамвайную остановку, где совершила наезд на 42-летнего мужчину.

«В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.