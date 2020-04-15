Евпатория, Крым, 15 апреля 2020, 18:01 — REGNUM В крымском посёлке Черноморское погибла четырехлетняя девочка после падения на неё тумбочки с телевизором. Об этом ИА REGNUM 15 апреля сообщили в СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
По данным правоохранителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на полуострове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, малолетняя дочь которого случайно ранила себя в голову из травматического пистолета.
Об этом: В Крыму ребёнок случайно выстрелил в себя из пистолета отца