Евпатория, Крым, , 18:01 — REGNUM В крымском посёлке Черноморское погибла четырехлетняя девочка после падения на неё тумбочки с телевизором. Об этом ИА REGNUM 15 апреля сообщили в СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Отец оставил дочку под присмотром прабабушки, которая не может самостоятельно передвигаться, и ушёл в магазин. Мама девочки в это время находилась на работе. В это время на ребёнка упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы она была доставлена в больницу, где скончалась в отделении реанимации», — уточнили в СК.

По данным правоохранителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на полуострове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, малолетняя дочь которого случайно ранила себя в голову из травматического пистолета.

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