Минск, , 17:44 — REGNUM Минфин Белоруссии завершил переговоры со Всемирным банком о финансовой помощи на борьбу с пандемией коронавируса, наличие которой в постсоветской республике официальный Минск отрицает. Банк выделит на эти цели 90 млн евро.

Ранее на эту тему: Лукашенко о коронавирусе: «У нас сил и средств хватает»

Согласно условиям выработанного сторонами кредитного соглашения, средства предназначены на закупку белорусскими учреждениями здравоохранения лекарств и оборудования, а также других товаров медицинского назначения. К госзакупкам будут привлечены агентства ООН.

Ранее на эту тему: Всемирный банк предупредил власти Белоруссии об эпидемии

Минфин Белоруссии также ведёт переговоры с МВФ об оказании финансовой помощи в рамках «инструмента быстрого финансирования». В фонде положительно рассмотрели заявку официального Минска, однако кредит ещё не оформлен. От МВФ власти Белоруссии желают получить сумму в 10 раз большую, чем от Всемирного банка.

Читайте также: Белоруссия: «коронапсихоз» высочайшего уровня

Также выяснилось, что Минск обращался в Москву за помощью в борьбе с коронавирусом. Правительство Белоруссии отрицало это, однако посол России Дмитрий Мезенцев в опубликованном сегодня, 15 апреля, интервью подтвердил наличие таких официальных обращений.

Читайте об этом в новостях: Москва опровергла Минск: Белоруссия обращалась за помощью к России

Напомним, до пандемии Александр Лукашенко неоднократно и резко критиковал МВФ и другие международные организации за несогласие предоставлять кредиты официальному Минску. С 2015 года правительство Белоруссии безуспешно пыталось договориться о новых долгах, однако фонд настаивал на проведении структурных реформ, отказывая в финансировании обещаний.