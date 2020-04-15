Львов, Украина, , 18:09 — REGNUM Во Львове возле 5-й городской больницы прогремел взрыв, сообщила 15 апреля пресс-служба городского совета.

Смертельные ранения получил мужчина лет 40. Он скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают взрывотехники и правоохранители. Причины происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе учений ВСУ взорвался миномёт калибра 82 мм. Погиб один военнослужащий, восемь человек получили ранения.

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