Малоярославец, Калужская область, , 11:33 — REGNUM 36-летняя жительница Малоярославца Калужской области подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом 15 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Будучи директором одного из магазинов торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг», ноябре и декабре 2019 года женщина, используя чеки покупателей, аннулировала на кассе покупки, а затем оформляла возврат денег, которые затем присваивала. Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение денежных средств с использованием служебного положения».

Директору магазина грозит до шести лет лишения свободы.

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