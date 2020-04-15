Чикаго, США, , 19:54 — REGNUM В то время как американская тюрьма округа Кук изо всех сил пытается сдержать одну из самых вирулентных вспышек COVID-19 в стране, один из ведущих мировых экспертов по инфекционным заболеваниям, который находится там под стражей, хочет выйти на свободу, заявляя, что он может помочь с пандемией. Об этом сообщает Chiсago Sun-Times.

Всемирную известность Уиндхэм Лэтем получил благодаря своим исследованиям бубонной чумы, а в новостные заголовки попал после того, как его бойфренда обнаружили убитым в квартире три года назад. По мнению обвинения, Лэтем и его сообщник несколько месяцев планировали это убийство.

Латем с момента ареста содержался в тюрьме без права выйти под залог и лишился должности профессора Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета. Сейчас он просит освободить его под крупный залог, указывая, что у него есть проблемы со здоровьем, которые подвергнут его большему риску, если он заразится коронавирусом, и потому что его исследовательские навыки могут помочь спасти жизни. В просьбе ему отказали.