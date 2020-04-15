Рязань, , 16:30 — REGNUM Четыре дачных дома сгорели в дачном посёлке Берестянки Сасовского района Рязанской области. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём местного пенсионера, сообщили 15 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о возгорании сухой травы в дачном посёлке поступило спасателям 14 апреля. Сильный ветер затруднял тушение огня, пожарные не смогли отстоять четыре дома на улицах Клубничная и Земляничная. Как установили полицейские, днём 76-летний местный житель на своём участке сжигал в бочке бытовой мусор. Он оставил костёр без присмотра, искры попали на сухую траву, а затем ветром огонь разнесло по округе.

На пенсионера составили административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.