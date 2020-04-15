Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM В Петроградском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который подозревается в серийных сексуальных преступлениях в отношении школьниц. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого в совершении насильственных действий по отношению к 13-летним девочкам удалось вычислить и задержать спустя несколько месяцев после первого известного случая нападения.

В начале февраля к правоохранительным органам обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что на ее дочь в начале января напал неизвестный мужчина. Все произошло днем во дворе дома 3 на улице Куйбышева. Злоумышленник изнасиловал девочку и совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

Позже стало известно, что тот же подозреваемый, также в январе, вступил в переписку с 13-летней девочкой во «ВКонтакте» и совершил в отношении нее развратные действия сексуального характера.

По обоим случаям были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование», а также «Развратные действия». А в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в поселке Всеволожского района Ленинградской области Янино, был задержан 30-летний мужчина.

«Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточняют в ведомстве.

В свою очередь в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу сообщают, что в настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

«Выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на проверку имеющейся информации о совершении подозреваемым серии преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних», — указали в СКР.