Чикаго, США, , 16:11 — REGNUM Дорожная авария, участниками которой стали 60 автомобилей, произошла 15 апреля в городе Чикаго (штат Иллинойс, США), передаёт NBC.

По данным чикагской пожарной службы, после ДТП госпитализированы 14 человек, а 45-ти оказали помощь на месте аварии.

Причиной аварии названы погодные условия: в Чикаго 15 апреля прошёл снегопад. Местная полиция порекомендовала водителям выбрать маршрут, чтобы не попасть к месту этого ДТП.

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