Самара, , 15:58 — REGNUM 168 человек обратились за медицинской помощью по поводу укусов клещей за минувшую неделю в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, при этом с 6 апреля по 12 апреля текущего года случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрировано не было.

Всего с начала эпидемического сезона в текущем году на территории региона зафиксировано 316 пострадавших от укусов клещей. При этом больная часть укусов клещей произошла на территориях загородных домов (34,2%). На дикой природе произошло 16,8% укусов. А в парках и скверах произошло менее одного процента укусов.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля было исследовано 217 клещей, которых сняли с граждан. Из них в 16 клещах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 7,3%.

Сообщается, что для предотвращения заражения граждан инфекционными заболеваниями в регионе в текущем году против клещей, согласно плана, будет обработана общая площадь 3378,7 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях — 550,53 га.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленые зоны Нижнего Новгорода обрабатывают от клещей