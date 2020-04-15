Абакан, 15 апреля 2020, 15:01 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации отменён в Хакасии в связи со стабилизацией паводковой обстановки в Абазе и Таштыпском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
По оценкам специалистов, ситуация в муниципалитетах стабильная, подтопленных населённых пунктов нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация осложнилась 9 апреля из-за образования ледовых заторов на реке Абакан. Подтопило 60 дачных участков в Абазе в дачных обществах «Лесник» и «Черемушки». Режим ЧС был введён 10 апреля, потребовались дополнительные взрывы льда.
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