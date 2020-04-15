Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 14:55 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанут работники специализированного дома ребёнка, расположенного в Каменске-Шахтинском. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 15 апреля.

Как полагают следователи, бывшие главврач и бухгалтер мошенническим путём (ч. 4 ст. 159 УК РФ) похитили свыше 3,5 млн рублей. В период с 2016 года по 2018 год фигуранты уголовного дела перечисляли себе сэкономленные средства, выделяемые из региональной казны на выплату зарплаты работникам учреждения.

Согласно информации, которой располагает газета «Пик», работников дома ребёнка задержали осенью 2019 года. На недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.