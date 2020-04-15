Салехард, , 14:47 — REGNUM Следователи Салехарда раскрыли подробности недавнего убийства супругов, у которых остались сиротами двое детей. Предположительно, они погибли в ходе ссоры, сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием на данный момент установлено, что утром 12 апреля 2020 года в городе Салехарде в одной из квартир обнаружено тело 33-летней женщины и тяжело раненого мужчину 39 лет. Они являлись мужем и женой. Мужчина несмотря на оказанную ему медицинскую помощь скончался в больнице.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

В ходе следствия выяснилось, что между супругами существовали разногласия по поводу развода. Поэтому рассматривается несколько версий произошедшего. Основная — между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого он нанёс колото-резанные раны жене. Окончательная версия будет установлена после ряда следственных мероприятий.

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