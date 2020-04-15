Кампала, , 14:36 — REGNUM Огромный «плавучий остров» на озере Виктория вызвал общенациональное отключение электроэнергии в Уганде из-за засорения турбины на гидроэлектростанции. Об этом передает ВВС Swahili.

«Он был крайней мере два акра величиной, почти как два футбольных поля», — сказал журналистам чиновник Саймон Касье.

Перебои в энергоснабжении привели к тому, что обращение президента Уганды Йовери Мусевени к нации о кризисе, вызванном пандемией коронавируса, вечером во вторник, 14 апреля, было отложено на час.

По информации журналистов телерадиокомпании, озеро Виктория, расположенное на территории трех восточноафриканских стран — Кении, Танзании и Уганды, на протяжении десятилетий заполнялось плавучими островами из водного гиацинта.