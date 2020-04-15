Архангельск, , 14:10 — REGNUM Архангельские следователи раскрыли убийство трех женщин, совершенное в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Напомним, 11 апреля вечером при тушении пожара в квартире дома по улице Гагарина были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в совершении преступления был задержан чрез два дня в Устьянском районе.

Следствием установлено, что 3 апреля 27-летний житель поселка Октябрьский приехал в Архангельск и остановился в однокомнатной квартире у 83-летней дальней родственницы, которая проживала одна. Гость злоупотреблял спиртным, хозяйка квартиры сделал ему замечание и в ходе конфликта была им убита. После этого преступник похитил крупную сумму денег и на протяжении нескольких дней продолжал злоупотреблять спиртным рядом с телом убитой женщины, пока 11 апреля в указанную квартиру не зашла соседка, у который был ключ от входной двери. Он задушил 77-летнюю пенсионерку, а потом нанес множественные ножевые ранения ее 43-летней дочери, которая зашла в квартиру соседки и обнаружила следы преступлений. Затем он последовал в квартиру соседей, где находилась 12-летняя девочка, мать и бабушку которой он убил. Он применил к девочке физическую силу, после чего обыскал квартиру и забрал около 6 тысяч рублей. Затем он поджог квартиру с телами убитых женщин и скрылся с места преступления.

Уже через два дня преступник совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов поселка Октябрьский, после чего был задержан.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и пояснил следователю, что преступления совершил из-за того, что ему нужны были деньги для приобретения алкоголя и развлечений.