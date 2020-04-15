Хайфа, 15 апреля 2020, 14:11 — REGNUM В крупном израильском городе Хайфа на улицах замечены кабаны. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Haaretz.
По данным журналистов, строгий карантин привел к тому, что улицы города дикие животные сочли для себя безопасным местом, и ищут пропитание в мусорных ящиках.
Городская администрация провела онлайн-совещание по данному вопросу и повторила свою просьбу к жителям не кормить животных.
С похожей проблемой столкнулись в Тель-Авиве, где в крупном парке появились десятки шакалов.