Стокгольм, , 14:04 — REGNUM В Швеции женщина с избыточным весом, находившаяся на 23-й неделе беременности, скончалась в результате коронавирусной инфекции вместе с еще не рожденным ребенком. Помимо того, что у нее был лишний вес, медики не подтвердили, что у нее были другие хронические заболевания. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По данным журналистов издания, машина скорой помощи приехала к женщине 9 апреля, но из-за того, что оксигенация крови сработала, медики не смогли доставить ее в больницу. 11 апреля ее муж обнаружил, что «у нее синеют губы» и снова вызвал скорую помощь, но тогда было уже слишком поздно.

Женщина вскоре скончалась в больнице. Жизнь ребенка медики спасти не смогли. Журналисты издания связались с мужем умершей и поговорили с ним об обстоятельствах смерти его супруги. Он рассказал журналистам, что у покойной супруги было слегка повышенное кровяное давление, но никаких хронических заболеваний, помимо избыточного веса. Она также страдала от приступов кашля перед смертью, но это не вызвало беспокойства у ее мужа.