Краснодар, , 13:54 — REGNUM Последователей международной организации сатанистов задержали сотрудники ФСБ в Краснодаре, в отношении них возбуждено уголовное дело — задержанные обвиняются в призывах к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ Краснодарского края 15 апреля.

Как сообщает Интерфакс, задержанные позиционировали себя как адептов международной сатанинской организации. Теперь им предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремизму, в том числе через интернет.

При обыске у задержанных изъята литература, а также атрибуты для проведения обрядов. С обвиняемых по делу взяты подписки о невыезде.