Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным гражданина, фиктивно прописавшего 111 иностранцев у себя в квартире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.

Решение вынес Кировский районный суд города. 37-летнего мужчину накажут на 200 тысяч рублей штрафа.

Гражданин нигде не работал, а ранее был судим за схожее преступление. Всех мигрантов преступник прописал в однокомнатную квартиру в течение месяца. Признанный виновным уверяет, что он лишь хотел помочь иностранцам, денег же от них мужчина якобы не получал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Обнинске владелец «резиновой квартиры» фиктивно прописал35 мигрантов. Гражданин был ранее судим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске владелец «резиновой квартиры» фиктивно прописал 35 мигрантов