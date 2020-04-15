Волгоград, , 13:36 — REGNUM Рост числа людей, которые попадут под наблюдение медиков в связи с возможным заражением коронавирусом, прогнозируют в ближайшее время власти Волгоградской области. Об этом глава региона Андрей Бочаров сказал 15 апреля на совещании с главными врачами и руководителями профильных ведомств, сообщает пресс-служба администрации области.

По словам губернатора, своевременные упреждающие меры позволили выиграть время и приступить к подготовке лечебных заведений, медперсонала и в целом всей системы здравоохранения региона в условиях работы с коронавирусом. Количество заражённых может увеличиться, поскольку в область возвращаются волгоградцы из Москвы и других субъектов России, где зафиксированы случаи заражения.

«Уже сейчас меняется состав поступающих в госпиталя пациентов. Если в начале наблюдалось поступление пациентов с лёгким течением заболевания, то сейчас мы видим смещение к более тяжёлым формам. Соответственно всем службам здравоохранения необходимо быть готовыми работать именно с такими случаями, и к ним надо готовиться», — отметил губернатор.

В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в Волгоградской области стояла задача развернуть 1753 койки. С учётом развития ситуации принято решение довести их количество до двух тысяч в 14 инфекционных госпиталях, а затем предусмотреть ещё две тысячи мест.