Новосибирск, , 13:16 — REGNUM В Новосибирской области за поджог сухой травы и разведение костров в отношении граждан и должностных лиц составлены 42 протокола. Об этом сообщает региональное управление ГУ МЧС РФ.

За сутки, согласно данным космического мониторинга, зафиксированы 466 термических точек.

«Значительная часть пожаров происходит на открытых площадях и рядом с населёнными пунктами, это загорания сухой травы и мусора, возгорания на обочинах дорог», — уточнили в ведомстве.

Из-за масштаба природных пожаров, новосибирские власти намерены усилить контроль за безопасностью и повысить ответственность. Уточняется, что в случае введения особого противопожарного режима штрафы вырастут вдвое.

Сейчас по статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф: на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей; на предпринимателей — от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.