Улан-Удэ, , 13:12 — REGNUM Следователи в Бурятии в рамках возбуждённого уголовного дела разбираются в причинах гибели подростка на железной дороге. 11 апреля он попали под поезд на перегоне Медведчиково-Заудинский.

Как передаёт «Байкал-Daily», потерпевший учился в 11 классе одной из школ Улан-Удэ. Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Ленинградской области произошёл несчастный случай с гибелью мужчины под колёсами поезда. Сойдя с поезда на станции Манушкино, он начал переходить пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора и не услышав приближающийся встречный поезд.

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