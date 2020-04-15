Ярославль, , 13:05 — REGNUM В Ярославской области подтвержденные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в шести муниципальных округах из 19. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.

Инфекционная больница

Тройка лидеров совпадает с тройкой крупнейших городов региона. Лидером является областной центр. В Ярославле 21 подтвержденный случай заражения SARS-CoV2. На втором месте второй по величине город области — Рыбинск с 8 случаями. На третьем месте Переславль-Залесский с 4 случаями.

Далее идут Тутаевский муниципальный район, там диагностировано 3 случая заражения коронавирусом. В Гаврилов-Ямском районе двое зараженных, в Ярославском районе — один.

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