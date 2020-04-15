Киев, , 12:51 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует серьезная угроза возобновления лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пожар может вспыхнуть снова», — сказал Кличко, ссылаясь на данные спасательных служб. Мэр не пояснил, что именно может спровоцировать пожары и от чего зависит дальнейшее развитие событий.

Также городской глава отметил, что следующую неделю специалисты будут изучать ситуацию на выгоревших участках.

ИА REGNUM напоминает, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля, остановить стихию удалось лишь к вечеру 13 апреля при помощи сильного дождя. К тому моменту ситуация в зоне стала критической. Сегодня минздрав Украины признал серьезное влияние пожаров на экологическую ситуацию в Киеве, заявив, что некоторым категориям людей из-за загрязнений воздуха вообще не рекомендуется выходить из дому.