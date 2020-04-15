Москва, , 12:42 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест гражданину США Джину Мирону Спектору и бывшей помощнице вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой, обвиняемым по делу о взятке, сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд продлил арест Спектору и Алексеевой до 19 июля», — сказали собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, Джин Спектор подозревается в посредничестве в передаче взятки на общую сумму более четырёх миллионов рублей Анастасии Алексеевой, работавшей помощницей бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.