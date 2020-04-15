Тель-Авив, Израиль, , 12:21 — REGNUM Пока жителя Израиля на карантине, в известный тель-авивский парк пришли шакалы, сообщает Times of Israel со ссылкой на свой источник.

По данным журналистов, несколько десятков этих животных воспользовались отсутствием людей и вольготно чувствуют себя в парке Ха-Яркон.

По мнению зоолога Ярива Малихи, шакалы пришли в поисках пищи, которую они обычно находят на свалках.

Нынешний карантин и связанное с ним уменьшение количества мусора могли вызвать вынужденную миграцию шакалов, в том числе и в места, временно покинутые людьми.

Важно, считает зоолог, не прикармливать шакалов, создавая у диких животных не самую безопасную ассоциацию «человек-пища».