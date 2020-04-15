Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM До настоящего времени реальных карантинных ограничений, которые должны быть введены нашей страной, не сделано, вместо них демонстрируется имитация таких действий. Подобный подход приведет к новым масштабным вспышкам заболеваний в нашей стране, сообщил корреспонденту ИА REGNUM доктор медицинских наук, врач высшей категории по психиатрии, выпускник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Константин Койстрик.

По словам доктора, с первых дней появления информации об эпидемии COVID-19 в КНР его очень удивляли восторженные комментарии СМИ о действиях китайских властей по ограничению распространения данной эпидемии. В первую очередь тем, что на самом деле китайцы не придумали ничего нового, они просто выполняли все требования так называемого РМО — руководства по медицинскому обеспечению Советской армии и Военно-морского флота, старинного военного издания, по которому китайцы учились вместе с нами с конца 50-х годов в СССР и до настоящего времени.

Суть этих мероприятий очень проста: в зоне объявленного очага заражения остаются все те люди, которые там находились, включая врачей. Все территории, на которых обнаружено заражение, должны строго ограничиваться и охраняться военнослужащими, чтобы до конца противоэпидемического режима ни один человек из этой зоны не выходил. Что и было сделано китайцами. Они оказывали помощь внутри очага заражения, а сам очаг очень жестко охранялся.

С момента вспышки эпидемии в Ухане наши власти заявили, что всё движение в стране будет ограничено, за исключением поезда «Москва-Пекин». Почему было сделано такое исключение? Оно не может не вызывать удивления, поскольку в подобной ситуации всё, абсолютно всё движение должно быть строго ограничено, чего не сделано до сегодняшнего дня.

На протяжении последних месяцев длительное время не закрывались границы, и всё это время мы обменивались больными практически со всем миром, так как в этот период, когда уже бушевала эпидемия в Китае, наши российские граждане выезжали за границу по льготным путевкам, сниженным ценам на отдых. И в настоящее время часть их только теперь возвращается, причем их забирают из стран, в которых бушует эпидемия. Чего происходить не должно. Они должны переносить эпидемию в том месте, где их захватило распространение, в том городе, где они находились в этот период, и правильно было бы оплатить государством их пребывание за границей на той территории, где их застигла эпидемия болезни. По какой бы причине они там ни находились. В противном случае происходит распространение эпидемии дальше по территории России, что и наблюдается у нас в настоящее время.

На днях была временно приостановлена перевозка этих людей, но лишь для того, чтобы составить списки и перевозить их самолетами по регионам, где они проживают. То есть перевозка людей из стран, в которых бушует эпидемия COVID-19, продолжается, что в результате приведет к многочисленным заболеваниям и смертям на территории нашей страны.

И самое тревожное: до настоящего времени реальных карантинных ограничений, которые должны быть сделаны нашей страной, не производится, а демонстрируется имитация: «у нас самоизоляция, мы сидим дома». На деле, как только повышается температура на улице, люди выходят из дома, осуществляется свободный проезд по различным регионам страны, что обеспечивает дальнейший перенос вируса от одного человека к другому. Всё это приведет к новым масштабным вспышкам заболеваний в нашей стране.

Вторая часть проблемы: комитет здравоохранения принял решение о перепрофилировании части больниц в Санкт-Петербурге под пневмонии. В результате данного решения врачи, принимающие пациентов, были не обеспечены спецсредствами защиты, и это привело к заражению врачей при приеме больных и закрытию на карантин этих лечебных учреждений. Такой ход развития событий не мог быть непонятным для руководства комитета здравоохранения. Результаты не заставили себя жать: сегодня уже целый ряд лечебных учреждений закрыты на карантин.

Где же настоящий карантин? Почему не вводят строгие ограничения? Ответ простой: карантин — значит отмена договорных отношений, а это невыгодно многим.