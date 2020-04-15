Киев, , 11:49 — REGNUM Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения напрямую повлияли на состояние воздуха в Киеве настолько, что ряду категорий людей рекомендуется не выходить из дома, заявил на брифинге 15 апреля украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник подчеркнул, что, вопреки слухам, радиационный фон в столице Украины в норме, но при этом наблюдается существенное повышение частиц горения в воздухе.

«Поэтому советуем людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, не выходить на улицу… особенно в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе», — заявил министр.

Также Степанов посоветовал киевлянам в связи с данной ситуацией пить больше воды и делать влажную уборку — «это очень важно для вашего состояния здоровья».

ИА REGNUM напоминает, что масштабные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения начались еще 4 апреля и приобрели угрожающие масштабы 13 апреля, когда огонь вплотную подошел к объектам атомной энергетики. К счастью, вечером 13 апреля в Чернобыльской зоне прошел сильный дождь, который погасил открытый огонь. С тех пор и по настоящий момент в зоне отчуждение наблюдается тление некоторых очагов.