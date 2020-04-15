Ульяновск, , 11:43 — REGNUM В Ульяновске составлен административный протокол в отношении местного жителя за публикацию фейковой информации о количестве заражённых коронавирусом. Об этом сообщает в социальных сетях оперативный штаб Ульяновской области.

Уточняется, что мужчина под постом губернатора Ульяновской области Сергея Морозова оставил комментарий о том, что в регионе якобы госпитализированы десятки военнослужащих (воздушно-десантные войска), в том числе среди них есть скончавшиеся. Данная информация является фейковой.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчёркивают в оперштабе.

В отношении горожанина составлен протокол. Оперштаб уточняет, что ульяновец привлечен к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений»). Отметим, что данная статья предусматривает административный штраф на граждан в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на утро 15 апреля официально подтверждено ещё 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией — всего число инфицированных в регионе достигло 104. Один из пациентов (68-летняя пенсионерка) скончался, два уже выздоровели и выписаны домой.

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Напомним, ранее в другом регионе Поволжья, в Татарии, следственные органы возбудили уголовное дело по факту распространения фейковой информации о массовом заражении коронавирусной инфекцией в одной из районных больниц.

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