Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM В столице Бурятии на месте пожара в строительном вагончике обнаружили тело мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, о возгорании стало известно рано утром 15 апреля.

Пожарные расчёты прибыли на место происшествия уже через несколько минут. Им удалось ликвидировать огонь, который в результате уничтожил помещение изнутри на площади 12 квадратных метров. В ходе тушения пожарные нашли тело. Как омтечается, погибшему было около 60 лет.

«Предварительно причиной послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — добавили в ведомстве.

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