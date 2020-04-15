Ижевск, , 11:22 — REGNUM В Удмуртии задержаны двое жителей Ижевска, которые подозреваются в незаконной вырубке леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Установлено, что мужчины под видом работ по очистке лесных насаждений произвели незаконную вырубку сырорастущих деревьев, таких как пихта, ель, сосна на соседних участках лесничества. В дальнейшем древесину они вывезли на лесовозе для переработки.

Общий ущерб, причиненный Завьяловскому лесничеству, превысил 6,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»). Санкции данной статьи предусматривают наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, бурятские таможенники в конце марта выявили контрабанду почти 1,5 тыс. кубометров леса на сумму около 10 млн рублей. Всего за 2017 — 2018 годы было вывезено через железнодорожный пункт пропуска Наушки Бурятской таможни 1,3 тыс. кубометров сосны и 130 кубометров лиственницы.

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