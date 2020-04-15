Сеул, , 11:25 — REGNUM После запуска ракет военными КНДР самолёт-разведчик ВВС США совершил полёт вблизи Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Aircraft Spots, отслеживающий активность военной авиации.

По данным сервиса, 15 апреля крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135U вылетел с американской авиабазы Кадена на острове Окинава и совершил полёт над Японским морем. Точное время вылета неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля военные КНДР выпустили несколько снарядов, по предварительным данным, крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря. Снаряды, выпущенные с прилегающей к городу Мунчхон провинции Канвондо территории, пролетели около 150 км.

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Известно, что 14 апреля около 10:00 в корейском небе был замечен самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, а около 21:00 — самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C J-STARS.

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