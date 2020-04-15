Найроби, , 11:24 — REGNUM Угандийский беженец, принадлежащий к ЛГБТ-сообществу, покончил с собой возле офиса агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в столице Кении, Найроби. Об этом передает ВВС Swahili.

Представитель УВКБ ООН в Кении Фатия Абдалла заявила, что в агентстве были «шокированы и опечалены трагической смертью беженца, которая, очевидно, была самоубийством», добавив о готовности сотрудничать со следствием.

По словам лидера ЛГБТ-сообщества беженцев Пиус Пата, беженца Анесте Мвиру, предположительно, избили за несколько минут до того, как он покончил с собой. Он не уточнил, кто именно избил погибшего. Пат добавил, что Мвиру отправился в офис спрашивать о финансировании, которое было прекращено два месяца назад.

По информации журналистов телерадиокомпании, группа ЛГБТ-беженцев в течение месяца протестовала возле офиса УВКБ ООН против сокращения финансирования.

«Таким образом, мы лишились средств, чтобы платить за аренду, и мы решили пойти в офисы УВКБ ООН, чтобы просить о финансовой помощи», — сказал Пата в интервью корреспонденту ВВС.

Пата добавил, что Мвиру был среди ЛГБТ-беженцев, которые были перемещены из лагеря Какума в лагерь в Найроби из-за нападений других беженцев. УВКБ выделяло для группы дополнительное финансирование до тех пор, пока два месяца назад пособия не были значительно урезаны, отмечают репортеры.