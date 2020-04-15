Хабаровск, , 11:13 — REGNUM В Хабаровске таксист, угрожая ножом сотруднице экспресс-займов, потребовал отдать всю имеющуюся в кассе выручку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого МВД.

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Разбойное нападение было совершено днём 31 марта, но грабителя полиция установила несколько позже. Он признался в совершении преступления.

«Мужчина 38 лет, ранее не судимый, в медицинской маске ворвался в помещение, угрожая сотруднице ножом, потребовал отдать всю имеющуюся в кассе наличность. Испуганная девушка передала 22 тыс. рублей. Выяснилось, что это таксист. По словам задержанного, деньги ему были нужны на уплату аренды таксомотора, а их у него не было. Часть из похищенных денег он потратил на на автомобиль, остальные — на личные нужды», — пояснили в МВД.

В ходе обыска был изъят нож, которым грабитель угрожал сотруднице офиса.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит до десяти лет лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии раскрыли разбойное нападение на магазин.