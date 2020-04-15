Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении командира народной дружины администрации Железнодорожного района. Его обвинили в мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По версии правоохранителей, с 2018 года по март 2019 года обвиняемый завышал в графиках-табелях количество выходов дружинников на дежурство для охраны общественного порядка.

«Обманывая дружинников и угрожая им, он неправомерно завладевал частью денежных средств», — полагают правоохранители.

Нанесённый региональному бюджету ущерб следствие оценило в 987,5 тыс. рублей.

По данному факту предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»), п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение боеприпасов»).

Дело направлено в суд.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса и режима самоизоляции в Ульяновске на патрулирование улиц направляются до 120 дружинников. Ранее власти отмечали, что их цель — следить за предпринимателями, деятельность которых приостановлена в связи с пандемией, предупреждать граждан о мошенниках и проводить разъяснительную работу. Так, 12 апреля 77 народных дружинников «разъясняли гражданам необходимость соблюдения режима самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты при выходе из дома»: «проведены беседы с 328 гражданами, в том числе — 65 несовершеннолетними, также дружинники проверили 55 торговых точек».