Найроби, , 10:27 — REGNUM Десятки человек были арестованы в Кении за нарушение строгих мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, среди задержанных — член парламента, судья и несколько полицейских, которые были арестованы в барах страны.

Полиция провела рейды в пабах в столице страны, Найроби, которые оставались открытыми, несмотря на жесткие меры по предотвращению массового скопления людей. Сотрудники полиции заявляют, что они провели аресты после того, как представители общественности сообщили о нарушениях, и предупредили о том, что в ближайшее время снова проведут подобные рейды.

Это произошло после того, как девятый человек в Кении скончался от заболевания COVID-19. В настоящее время в стране подтвердили 208 случаев заражения вирусом.

Министр здравоохранения Кении ранее заявил, что в настоящее время правительство имеет возможность проводить тестирование не более 1000 человек в день. Он также предупредил, что государство не ослабит меры, которые оно приняло для борьбы с распространением вируса. Среди них — комендантский час от заката до рассвета, ограничения на въезд и выезд из четырех наиболее пострадавших округов и ограничения на проведение общественных собраний.