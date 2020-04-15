Улан-Удэ, , 10:01 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан бездомный, которого обвиняют в ограблении и изнасиловании 16-летней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, о случившемся стало известно вечером 11 апреля.

По данным следствия, 31-летний мужчина с недавних пор обосновался в одном из коллекторов города. В тот день он увидел девочку, возвращавшуюся домой от друзей.

«В руке у неё злоумышленник заприметил мобильный телефон, после чего, достав нож, подошёл к жертве, приставил оружие к груди и насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал», — отметили в СКР.

После чего он скрылся, забрав с собой телефон потерпевшей, а также портативный аккумулятор. Как отмечается, он сменил одежду, побрился и даже изменил походку. Впрочем, это не особо помогло, поскольку уже вскоре правоохранители вышли на его след и задержали. У него изъяли похищенные вещи девочки, а последняя узнала в нём насильника.

Мужчине уже предъявлено обвинение по статьям «изнасилование» и «разбой». Ведётся следствие.

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