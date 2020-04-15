Уфа, , 09:26 — REGNUM Двое мужчин погибли во время пожаров в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, первый пожар произошел ночью 14 апреля в д. Майгашля Белорецкого района. Там горел бревенчатый дом и надворные постройки на общей площади 77 кв. метров. Огнеборцы ликвидировали пожар, в ходе тушения которого было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Второй пожар в жилом бревенчатом доме произошел ночью 15 апреля текущего года в с. Исянгулово Зианчуринского района республики. Огнеборцы также ликвидировали пожар. В ходе борьбы с огнем они обнаружили тело мужчины 1983 года. Причины происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

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